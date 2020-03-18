تسجيل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في الجزائر

كشف تقرير إخباري في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 من مجموع 73 حالة مؤكدة.ونقلت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني عن الدكتور عبدالقادرلعويني، مدير الصحة بولاية الوادي 600 كيلومتر جنوبي الجزائر، قوله: إن الحالة تعود لرجل توفي أمس الأول الإثنين، تبين من نتائج التحليل التي خضع لها، أنه كان مصابا بالوباء.من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، الجهات المختصة بـ"مباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا، للزيارة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتخزينها.كان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تعهد في خطابه أمس الثلاثاء، بملاحقة من سماهم " المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها.