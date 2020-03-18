ملف شامل عن الاقتصاد المصري وأهميته وخصائصه

الاقتصاد المصري يعتبر من أهم الاقتصادات الأساسية داخل الشرق الأوسط وجميع البلاد الإفريقية، وذلك لأنه يتميز عن غيره بأنه متنوع بشكل كبير، وهو يركز على العديد من الدعامات المتنوعة وهي مثل الزراعة والتجارة والسياحة وجميع الخدمات الأخرى وتكون بنسب مختلفة، وأثناء العام المالي 2015/2016 وصل الإجمالي الخاص بالناتج المحلي المصري لما يقرب من حوالي 2.7 تريليون جنيه، وأيضاً المعدل الخاص به نموه وصل لـ4.3%، والإستهلاك العام والخاص والإستثمارات تستمر حالياً في الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي.

نبذة عن الاقتصاد المصري

إن الاقتصاد المصري يعمل في جميع الاستثمارات والتي تساعد في جعله متحرك وذو نشاط مستمر، ومن أهم القطاعات التي تعمل على تحريك النمو الاقتصادي هي قطاع التشييد والبناء والزراعة والاتصالات والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية وغيرها، وعلى رأسهم قطاع استخراج الغاز الطبيعي الذي يعتبر من القطاعات الهامة والتي تساعد في استكشاف جميع الحقول الخاصة بالغاز الطبيعي داخل مياه البحر المتوسط، والقطاعات الأساسية الخاصة بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة شهدت رخاء وتقدم كبير وهي مثل السياحة وتعود إلى إنخفاض معدلات النمو العالمية، بجانب جميع التحديات الإقليمية التي تقف أمام المنطقة.

أهمية الإقتصاد

· للإقتصاد أهمية كبيرة لأنه يدخل في جميع النواحي الخاصة بالحياة، وهذا يكون على المستوى الخاص بجميع الموارد والأفراد والمنظمات والمؤسسات والمنظمات وغيرها ومن أكثر الأشياء الهامة الخاصة به ما يلي:

· يساهم كثيراً الإقتصاد في دراسة جميع المفاهيم الكاملة لوضع جميع الأسس الخاصة بالإقتصاد الكلي، وأيضاً المساعدة كثيراً في معرفة وضع الاقتصاد الكلي، وتحليل جميع الإحصاء التي تتعلق بالاقتصاد، والعمل على تحديد جميع الخيارات المتوفرة وكيفية تأثيرها والنتائج الذي يتم توقعها عند اختيار واحدة منها.

· العمل على تحديد الطريقة الخاصة بالتعامل والتوزيع الملائم لجميع الموارد المتوفرة في جميع البلاد، ويتم الإشارة بشكل دقيق للخطورة الكبيرة التي تخص قلة الموارد ومن أهمها النفط والغاز.

· يتم وضع الكثير من الحدود الظاهرة لتدخل الحكومة في الإقتصاد وهذا حيث أن العديد من المتخصصين في الأقتصاد، يؤكدون على الأهمية الكبرى لتدخل الحكومة في الأقتصاد، والعديد من المتخصصين يؤكدون أن تدخلهم يعمل على جذب النفع وعدم نقص الخدمات العامة بجانب أن يتم وضع الحد الكامل للمساواة.

· يساهم كثيراً في فهم ومعرفة جميع الأسباب التي تقف بطريقة مباشرة أمام الظروف الإقتصادية المتنوعة، ومنها البطالة والفقر وانخفاض المعدل الخاص بالنمو الاقتصادي والهجرة وغيرها.

أهم خصائص الاقتصاد المصري

· يساعد الاقتصاد المصري في دراسة جميع السلوكيات التي تخص الأفراد والمجتمعات بشكل علمي، وأيضاً يحرص على زيادة الدخل للدولة ولجميع أفراد المجتمع.

· الإقتصاد المصري يهتم كثيراً بجميع الوسائل الذي يتم استعمالها في زيادة الثروة، وهذا عن طريق تقوية وإبراز الدور الخاص بجميع النشاطات الأساسية للإنتاج والخاصة بجميع المجالات المختلفة للإنتاج.

· يقوم الاقتصاد المصري بدراسة جميع الطرق التي تساعد كثيراً في توفير الدخل الكبير وجميع الوسائل الذي يتم استعمالها، وأيضاً الأساليب المستعملة في الإدخار المالي بالمستقبل.

· الاقتصاد في مصر وجميع الدول العربية والعالمية من أكثر الأشياء التي تعمل على متابعة جميع الآليات التي تتلائم مع تحقيق جميع الأهداف الأقتصادية بجميع المجتمعات، وهذا من خلال دراسة آلية العرض والطلب في جميع الأسواق، وجميع العوامل التي تساعد كثيراً في التأثير فيها وهي مثل الاحتكار والتدخل من الحكومة وغيرها.

مؤشرات الاقتصاد المصري 2020

إن الإقتصاد المصري مع بداية 2020 شهد حالة من النمو والارتفاع الكبير وتحسن في الأداء الخاص به، وأيضاً التطبيق الخاص بالسياسات نجحت كثيراً من خلال تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة بتقديمها، ومصر حالياً تتصدر معدلات النمو العالمية حيث أنها تأتي في المستوى الثالث على التوالي، وتسجل نمو اقتصادي في الشرق الأوسط وصل لـ6% مستهدف وبعدها العراق تصل لنمو 5.1% وبعد ذلك عمان بمعدل نمو يصل لـ3.7 وغيرها من البلاد الأخرى سواء العربية والعالمية هذا ويجدر الإشارة إلى أن للألعاب الأون لاين وبالأخص ألعاب الكازينو 888 دور هام في التعليم الاقتصادي وبالأخص لدى الشباب.

مستقبل الاقتصاد المصري

· إن الحكومة المصرية تتولى حالياً الرؤية الخاصة بالإقتصاد وهذا على أن يكون الاقتصاد المصري مستقر بجميع أوضاعه الكلية، وهو يحقق حالياً نمو احتوائي رائع، ويتمز بأنه ذو تنافس وتنوع مميز يعتمد كثيراً على المعرفة، ويتم تقديم جميع الفرص الخاصة بالمنتجات التي تقوم مصر بتقديمها.

· تسعى الدولة في الفترة القادمة على أن يصب الإجمالي الخاص بالناتج المحلي في مصلحة المواطن المصري، والعمل على رفع مستوى الدخل لجميع المواطنين وهذا بحلول عام 2030.

· الدولة المصرية تسعى حالياً لتحقيق جميع المعدلات المرتفعة والخاصة بالنمو، ويتم العمل على احتواء جميع أبناء الوطن وتوفير الاستدامة التي تخص المدفوعة وتكون من خلال زيادة المعدلات الخاصة بالاستثمار والإدخار، وتحفيز النمو الاقتصادي وتقديم جميع المشروعات التي ترفع جميع المعدلات الخاصة بالتشغيل والقضاء بشكل نهائي على الفقر والبطالة.

· تقوم الدولة بإتخاذ جميع الإجراءات الأساسية الهامة والتي تساعد كثيراً في التصدي للفجوة التمويلية وهي من المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد، وهذا لتوفير وضمان تقديم أفضل مستقبل خاص بالاقتصاد المصري يبحث عنه جميع المصريين ويقدم لهم دائماً.