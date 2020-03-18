مصرع طفل داخل حفرة بسبب التنقيب عن الآثار في قنا

كشفت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء الأربعاء، غموض العثور على جثة طفل ملقاة داخل حفرة بمنزله بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بلاغًا بمصرع حمدي أحمد حمدي، 3 سنوات إثر سقوطه في حفرة بمنزل أسرته في قرية القارة بمركز أبوتشت، شمالي قنا، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.وبيّنت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، قيام بركات.ع.خ، المجنى عليه باستغلال غياب والد الطفل وقام بحفر حفرة بعمق 35 مترًا للتنقيب عن الآثار وأثناء لهو الطفل فى المنزل سقط في الحفرة ولقي مصرعه فى الحال.تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من إخراج الجثة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.