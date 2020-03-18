الحكومة السودانية وقيادات مسار دارفور ينتهون من مناقشة ملف الثروة

فرغت أطراف مفاوضات السلام السودانية بشأن مسار دارفور، من مناقشة الورقة المتعلقة بالثروة، وبدأت التفاوض حول الترتيبات الأمنية في جوبا.وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني الناطق باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن ورقة الثروة عالجت معظم المشكلات المرتبطة بجذور الحرب في دارفور، والتي تتعلق بمسائل إدارة وقسمة الموارد وآليات إدارة التنمية والإعمار خلال فترة إعادة تنمية ما دمرته الحرب.وأضاف أن طرفي التفاوض تمكنا من وضع معالجات بطريقة مختلفة عن المعالجات التي كانت تتم في السابق بشأن الثروة، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه الورقة هو الاتفاق على آليات شفافة بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة.وأكد أن النقاش في ورقة الثروة لم يكن أمر سهلا وبسيطا، موضحا أن الأطراف استفادت من التجارب السابقة، وتوصلت إلى نموذج عالج مسألة الموارد وتوزيعها وإعادة ما دمرته الحرب.بدوره، قال المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية، إن التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة و"الجبهة الثورية" السودانية بات قاب قوسين أو أدنى.وأشاد توت قلواك بالجهود التى بذلت من قبل الحكومة ومسار دارفور، لافتا إلى أنه بانتهاء التفاوض حول ورقة الترتيبات الأمنية نكون قد استعددنا للتوقيع على السلام الشامل مع الجبهة الثورية، ويتبقى مسار "الحركة الشعبية _ شمال _ جناح عبد العزيز الحلو"، وفي القريب العاجل سيلحق ببقية المسارات حتى يكتمل السلام.