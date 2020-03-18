انتهاكات تركيا في عفرين السورية (فيديو)

تواصل الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، انتهاكاتها بحق المواطنين من أبناء منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حسب ما نقلت منصة "مداد نيوز".





وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعيش سكان منطقة عفرين أوضاعاً مأساوية نتيجة الممارسات والانتهاكات، التي تنفذها تلك الفصائل بحق ما تبقى من الأكراد، بعدما أعطت الحكومة التركية فصائلها المسلحة الموالية لها الاستيلاء على منازل الأكراد ومحالهم التجارية وبيع أملاكهم بأسعار رمزية؛ لإجبارهم على تهجير القسري من منطقة عفرين بالشمال السوري.





كما رصد المرصد السوري، إطلاق الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قذائف وصواريخ استهدفت قريتي حربل وشيخ عيسى، وهي مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب في إطار مخطط تركيا لتغيير ديموغرافية الشمال، التي تسعى تركيا للاستيلاء عليها.



