نادي القضاة يدعو لإنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من كورونا

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أطلق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة آثار فيروس كورونا.وأضاف نادي القضاة في بيان له، أنه في ظل الأزمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع، وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو مما يستوجب تكاملًا وتعاونًا من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومي.وأوضح أن نادي قضاة مصر ومع حرصهم على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، لكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية فإنه يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، التي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة، تشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم وقضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق.