السودان يفتح مطاراته يومين لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، فتح مطاراته لمدة يومين لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية كإجراءات احترازية لتفشى فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة السودانية، حذرت فى وقت سابق من خطوات اتخذها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، سيتم تفعيلها حال رفض المشتبهين في إصابتهم بفيروس كورونا أو المخالطين لهم الحجر الصحي.ونفت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، تسجيل حالات ايجابية جديدة.وأعلن السودان وفاة رجل خمسيني جراء إصابته بفيروس كورونا.وأشار إلى أن جملة القادمين من الدول التي سجلت انتشارا للمرض، وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي، وحتى 16 مارس الجاري، بلغ 961 فردا تمت متابعة 607 أفراد منهم بنسبة 63،1%