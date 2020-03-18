رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الجزائرية: الوضع تحت السيطرة والدولة كلها مجندة للتصدى لكورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:29 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدولة بأكملها مجندة للعمل على التصدي للفيروس.

وقال بن بوزيد في تصريحات، اليوم الأربعاء، عن تحضير مستشفيات للانعاش خاص بالحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لاستخدامها إذا استعدت الضرورة.

وأضاف، أن الوضع تحت السيطرة والجزائر لم تبلغ بعد درجة الخطورة، مثلما حدث في بعض البلدان الأوروبية، بفضل لإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة".

وأكد أن الجزائر، بها كامل الإمكانيات للتكفل بالحالات المعقدة التي تصل حد الانعاش، حيث تتوفر على 2500 جهاز تنفس صناعي، و2699 سرير إنعاش و2500 جهاز آخر للتخدير والتنفس الاصطناعي إلى جانب 220 عيادة خاصة تتوفر على معدل 3 إلى 4 أسرة انعاش، أي أن قدرات الجزائر تقدر بقرابة 6000 سرير إنعاش.

وكشف وزير الصحة الجزائري، عن شفاء 30 حالة من بين الإصابات البالغ عددها 72 إصابة مؤكدة، وقال: إن نسبة 80 % يخرجون من دائرة الخطر بعد أيام من الحجر الصحي بفضل مناعة ومقاومة الجسم للفيروس، فيما يسجل 15 % حالات مستعصية نوعا ما وأقل خطورة من 5 % التي تستدعي الانعاش والمساعدة على التنفس".

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

«كاف» يصدم الهلال السوداني وينتصر للأهلي

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

ريال مدريد يعلق كل الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال