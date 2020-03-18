سميرة عبدالعزيز ضيفة «واحد من الناس» فى عيد الأم

في حلقة فنية خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة «النهار» بمناسبة عيد الأم، يلتقي الإعلامي عمرو الليثي بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، للحديث عن ذكريات الطفولة ونشأتها بمدينة الإسكندرية وتشجيع الرئيس جمال عبدالناصر لها للاستمرار في التمثيل، وأهم المحطات الفنية في حياتها وأدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية وحصلت من خلالها على لقب أم العظماء، كما تكشف عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة مرة أخرى للمسرح.وتروي سميرة عبدالعزيز ذكرياتها مع زوجها ورفيق المشوار الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن وتحكي عن أهم محطاتها الإنسانية والفنية.يذاع برنامج «واحد من الناس» السبت ٢١ مارس الساعة ٩.٣٠ على شاشة النهار.