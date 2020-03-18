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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أحلام مواطن» يرصد مأساة إنسانية بقرية الديسمي: «مش لاقيين أكل ولا سكن»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:27 م
الديسمي
الديسمي
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أذاع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا يرصد الأوضاع الإنسانية الصعبة في قرية الديسمي مركز الصف بمحافظة الجيزة.

واستغاثت سيدة متضررة من سقوط السيول، قائلة: "أنا بيتي وقع كله والحيطان وقعت، أنا بدفع كل سنة 600 جنيه إيجار، ومعنديش بيت أقعد فيه، وبقيت بقعد وأنام على جسر الطريق، بناكل وبنشرب برة البيت، والناس بتجبلنا أكل".

وأضاف آخر: "بنام برة وعيالنا بنغطيهم وبيناموا معانا في الشارع.. هنعمل أيه أكتر من كدا، دا قضاء من ربنا، وبوصل ندائي للرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله مفيش بيت نقعد فيه.. عايزين بيت نقعد فيه، وعايزين الناس تساعدنا وتقف جمب بعضها ونحل الأزمة".

وقال شخص آخر من أهالي القرية، إنه فقد حفيدته البالغة من العمر عامين غارقة تحت أمطار السيول، معقبًا: "بنت ابني ماتت غرقانة في السيول، ياريت كنت أنا اللي مت والبنت عايشة".

واستغاث أطفال القرية صارخين: "إحنا مفيش عندنا لا مياه ولا أكل، عايزين نعيش وناكل ونشرب، مش عايزين أكتر من كدا".

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