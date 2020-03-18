السجن 10 سنوات لسائق سرق محاسبة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 10سنوات، بعد اتهامه بسرقة محاسبة تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، والمستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سرخميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 21433 لسنة 2019 جنايات منيا البصل والمقيدة برقم 1665 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ يفيد بسرقة محاسبة بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط القسم، قيام المتهم "س. ع. ع"، سائق، حال استقلال المجني عليها "ن. و. م"، محاسبة، سيارة الأجرة قيادة المتهم بالطريق العام بإشهار سلاح مفك في وجهها واستولى على مشغولاتها الذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي كان بحوزتها وفر هاربا.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.