سامح عبد العزيز يكثف ساعات تصوير «دهب عيرة» لـ يسرا

كثف المخرج سامح عبد العزيز، عدد ساعات تصوير مسلسله الدرامي الجديد "دهب عيرة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا، وذلك استعدادا للحاق به في الماراثون الرمضاني المقبل.ويصور صناع العمل أكثر من 17 ساعة يوميا في عدد من مواقع التصوير المختلفة في القاهرة، وسط تأمينات احترازيه للوقاية من فيروس كورونا.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمي وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.