محافظ البحر الأحمر: إحالة أى تاجر أو صاحب صيدلية يرفع الأسعار للنيابة

قال اللواء عمرو حنف محافظ البحرالأحمر، أن القرارات التي اتخذت أول أمس الإثنين الموافق 16 مارس 2020، تتعلق بالعاملين في المنشآت الفندقية، لاحتكاكهم المباشر بالسائحين الأجانب، مؤكدًا أنه لن يسمح لأى عامل بمغادرة الفندق قبل 14 يوم اعتبارا من اليوم أو تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، حيث تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، وكذلك كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة لإحكام السيطرة الكاملة على كافة منافذ وكمائن مدن المحافظة، وسيتم إخضاعهم جميعا للحجر الصحى طبقا لتعليمات وزارة الصحة.وأضاف محافظ البحرالأحمر، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن الطيران الداخلي في مطاري الغردقة ومرسى علم يعمل بصورة طبيعية، كما أن الطرق البرية مفتوحة لحركة الأفراد والسلع، سواء بين المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى، أو بين مدن المحافظة.وعلى جانب آخر أكد محافظ البحرالأحمر، أنه سيتم إحالة جميع التجار وأصحاب الصيدليات الذين سيتلاعبون بالأسعار، أو يقومون باحتكار أي سلعة إلى النيابة العامة، مؤكدًا أنه فور ورود بلاغات من المواطنين عن قيام بعض التجار وأصحاب الصيدليات برفع أسعار السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات، وأدوات التعقيم، أصدر تعليماته بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية لشن حملات على كافة الأسواق والصيدليات، وستستمر هذه الحملات يوميًا لتحرير محاضر للمخالفين، واحالتهم للنيابة العامة.