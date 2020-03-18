بنك جيه بى مورجان يتوقع 14% انكماشًا للناتج المحلى الأمريكى

قال خبير اقتصادي بارز ببنك جيه بي مورجان، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي قد ينخفض بنسبة 4% في الربع الأول من هذا العام، و14 % في الربع الثاني، ومن المرجح أن ينكمش 1.5% للعام بكامله.وهذه إحدى أكثر التوقعات قتامة التي صدرت حتى الآن للأضرار المحتملة لوباء فيروس كورونا.وتوقع مايكل فيرولي كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك أيضا، أن البطالة في الولايات المتحدة سترتفع إلى 6.25 في المئة بحلول منتصف العام قبل أن تتراجع إلى حوالي 5.25 % بحلول نهاية العام مع استئناف النمو الاقتصادي.وتفترض التوقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستمر في ايجاد وسائل "مبتكرة" لدعم الاقتصاد، وأن إدارة ترامب والكونجرس سيقدمان دعما للمالية العامة بقيمة تريليون دولار.