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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار الغاز الطبيعى خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:33 م
الغاز
الغاز
سيد ابراهيم
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تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 1.621 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفع بنسبة بلغت نحو 20 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذى أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

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