إيطاليا: تعافى 1084 حالة من الإصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تعافي 1084 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت في وقت سابق اليوم، وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2978.كما تم تسجيل 4207 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 35713 مصابا، يخضع 28710 منهم للعلاج.وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا، أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.