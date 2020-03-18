الزراعة تواصل تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.وأضاف في تصريحات له، اليوم، أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد.وأشار في تصريحات له اليوم إلى أنه تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.وطبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، قام أطباء الطب الوقائي بالمديرية بتحصين (220) رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين (5٫163) رأس من الماشية ضد مرض (جدري الماشية – جدري الأغنام) خلال الفترة من 29-2-2020 الى 7-3-2020.وفى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجدري، كما تم عقد عدد 5 ندوات إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض جدري الماشية والأغنام، فيما تم عقد 5 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور في بعض القري والمراكز في نطاق المحافظة.