اليونان تفرض غرامة مالية كبيرة على التجمعات التى تزيد على 10 أشخاص

حظرت الحكومة اليونانية التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مكافحة الانتشار القوي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأعلن نيكوس خاردالياس، نائب وزير الدفاع المدني اليوناني، في الإذاعة الرسمية، أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 يورو، على كل من يتمسك بالمشاركة في تجمعات تزيد على عشرة أشخاص.وأوضح المسئول اليوناني، أن الحظر يسري على التجمعات، سواء داخل القاعات المغلقة أو في الهواء الطلق.وأعلنت أثينا عن 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 418 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات خمس حالات حتى الآن.