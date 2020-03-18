زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة بالى جنوبى إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكي، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر تضرب جزيرة بالي جنوبي إندونيسيا.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات مشيرا إلى عدم حدوث أضرار مباشرة.وتابع المركز، أنه ليس من المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.