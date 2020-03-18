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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 650 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:14 م
الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
أحمد عاشور
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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن أن الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، تم غلق 650 مركزًا للدروس الخصوصية، و150 محلًا للألعاب الإلكترونية، منذ صدور القرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "الشريف"، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية مستمرة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا للأجهزة المعنية بالمحافظة بغلق كافة المقاهي والكافيهات على مستوى الأحياء يوميا من الساعة العاشرة مساء وحتي الساعة العاشرة صباحا، وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار العدوي، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه لن يسمح لأي أحد أن يتجاوز تلك القرارات، وسيتم توقيع العديد من الغرامات على المقاهي المخالفة لتعليمات المحافظة، وجاء ذلك حرصًا على صحة وسلامة الشعب السكندرية.

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