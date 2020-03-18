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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:14 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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طالبت تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أفريقيا للاستيقاظ والاستعداد للأسوأ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

كما صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بعدو البشرية.

وكشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن إجمالى الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم، بلغت ما يقارب 177 ألف مصاب فى 150 دولة على مستوى العالم بينها 6 آلاف حالة وفاة.

قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاستجابة لفاشية كورونا، ووزير الصحة الأسبق، أن هناك تجارب عالمية تجرى حاليًا لسرعة الوصول للعلاجات المناسبة من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هناك مراحل علمية يجب أن يمر بها الاختبار قبل تطبيقه على الإنسان والمجتمعات.

وفى سياق متصل كشف مسئولو منظمة الصحة العالمية، أن علاج فيروس كورونا لن يكون متوفرًا قبل 12 شهرا من الآن نتيجة الاختبارات السريرية والتى ستأخذ بعض الوقت.

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