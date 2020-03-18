البابا ثيؤدوروس: يجب ألا تكون كنيستنا سببًا في انتشار «كورونا»

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، ملخص منشور صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، إلى نيافة وأعضاء الجمع المقدس لكنيسة الروم الارثوذكس.أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البابا قال: "نود أن نعرب لجميعكم عن قلقنا بسبب وباء كورونا (COVID-19) وتعاطفنا مع المصابين، ونؤكد أنه نظرًا للوضع الخطير على كل مطارنة وأساقفة وكهنة بطريرك الإسكندرية الالتزام بأوامر وقرارات الدولة التي هم فيها، فعلينا ألا تكون كنيستنا المقدسة سبب لانتشار وباء كورونا، بل مثال للتضامن المجتمعي والحب".على صعيد آخر بدأت كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.