الصين تعتزم إرسال مليونى قناع للوقاية من كورونا للاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها سترسل للاتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليون قناع للوقاية من كورونا المستجد الجديد (كوفيد-19).وكشفت السلطات الصينية، فى وقت سابق اليوم، عن دواء مضاد للفيروسات، وأظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا المستجد.وأعلنت السلطات الصينية، إكمال البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.وأوضح تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أن العقار الذي يعد دواء للإنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، ولم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، وفقا لوكالة شينخوا.وأضاف شين مين، أنه تمت التوصية بـ"فافيبيرافير" لفرق العلاج الطبي، ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لكورونا في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على بدء شركة أدوية صينية إنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.وكانت السلطات الصينية أقرت، مساء أمس الثلاثاء، استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية.