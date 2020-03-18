ضبط صيدلية تمتنع عن بيع المطهرات بهدف الاحتكار في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين، برئاسة المقدم حسام رمضان، حملة، اليوم الأربعاء، على الصيدليات للتأكد من صلاحية المنتجات المختلفة وعدم المغالاة في أسعارها.وأسفرت الحملة عن ضبط 1500 زجاجة كحول أمتنعت أحد الصيدليات عن بيعها بغرض الاحتكار والاستغلال، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه بتكثيف الحملات وعدم توقفها مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد أمن وإستقرار الوطن واستغلال المواطنين.