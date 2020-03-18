على أمين يتحدث: كيف مهَّدنا لثورة ٢٣ يوليو؟

من ذا الذى ينسى أن عيد الأم الذى صار عيدًا قوميًا عربيًا هو فكرة على أمين، الذى ولد قبل أخيه مصطفى بـ«٣» دقائق، ورحل قبله بحوالى إحدى وعشرين سنة، وكان مشغولًا فى أيامه الأخيرة، وهو على سرير المرض، بمشروعات صحفية يحلم بتحقيقها كما حقق فكرته «أخبار اليوم» - التى أحدثت ثورة فى عالم الصحافة- رغم دراسته الهندسة الميكانيكية، التى فرضتها عليه أسرته كراهية فى الصحافة، التى عشقها منذ طفولته وصباه، كما فرض عليه إسماعيل صدقى باشا استكمال دراسته فى إنجلترا بعد أن حرم عليه دخول الجامعات المصرية لقيادته مظاهرات الطلبة. ورغم الحلم بالتغيير، الذى تحقق بقيام ثورة يوليو، فإن الوشايات بدأت تحاك ضد الأخوين من منافسيهما الصحفيين، ما أدى إلى سجنهما معًا أول مرة، ثم سجن مصطفى وحده بعد ذلك، ولكن تبقى براءة ذمتيهما، فقد كانا من القلة الذين لم يتقاضوا «المصاريف السرية»، التى كشفت عنها الثورة للتعريض بالصحفيين غير الموالين لها، وعندما اقترح على أمين مشروعًا لمحو الأمية تتبناه «أخبار اليوم» أعجب به الرئيس جمال عبدالناصر، ولكن وزير التعليم اعتبره تدخلًا فى اختصاصاته. ويكشف على أمين عن الكثير من أسرار الحياة الصحفية والسياسية فى هذه الصفحات المجهولة من مذكراته، التى نشرها محمد الوزان قبل ٤٥ سنة بمجلة «الجديد» الثقافية التى كان يرأس تحريرها الكاتب المسرحى د. رشاد رشدى، نعيد نشرها احتفالًا بذكرى عملاق الصحافة على أمين «١٤ فبراير ١٩١٤- ٢٨ مارس ١٩٧٦».يرى على أمين أنه كان من الممكن أن تكون «أخبار اليوم» مأساة فى تاريخ الصحافة لو أنها سقطت تحت أقدام الطغاة، أو سلمت لأعدائها، أو أحنت رأسها، أو ترددت فى حربها الدامية، أو كما يقول: لقد كانت دائمًا فى صراع دائم بين الفساد والرأى، تحارب وتضطهد بسبب دفاعها عن الحرية، كانت تبنى وهى تحارب، تنشئ وهى تقاتل، لقد كانت دائمًا فى حرب حياة أو موت، كانت مغامرة غير مأمونة العواقب أن تظل صحف «أخبار اليوم» فى حربها ضد القصر والحكومة والإنجليز.. لقد كانت تمهد للثورة.وقد أحدثت المقابلة، التى تمت بين العشماوى باشا، وزير المعارف، والسير وولتر سمارت ضجة شديدة، فقالت «أخبار اليوم»: «كيف يتحدث السير وولتر سمارت عن حركات الطلبة ومظاهراتهم ضد الإنجليز.. إذا كان وزير المعارف يقبل ذلك من ممثل الاحتلال البريطانى فنحن لا نقبله له ولا نقبله منه، لأن العشماوى يقر تدخل مندوب بريطانيا فى شئون داخلية مصرية بحتة.. وهتاف الطلبة بسقوط بريطانيا حق مباح لهم، يشاركهم فيه كل فرد فى مصر حتى ترحل بريطانيا عن مصر».واستمرت حملات «أخبار اليوم»، ورأيت أنا ومصطفى أن تأخذ الحملات شكلًا جديدًا داخل المجتمع المصرى نفسه.. المعروف أن الاقتصاد هو الموجه الرئيسى للسياسة، والاقتصاد المصرى فى يد حفنة يتلاعبون بمصير ومستقبل شعب مصر كله.كانت الحرب الجديدة التى أعلنتها «أخبار اليوم» ضد رأس المال: منع أعضاء الشركات من السيطرة على الحكم مقاومة تدخل الرأسماليين فى تغيير الوزراء وإقالة الوزراء محاربة إقطاع الشركات.. بعض الباشوات أعضاء فى مجالس إدارة أكثر من أربعين شركة مثل محمد محمود خليل وغيره حملة رائعة على ممدوح رياض، رئيس اللجنة المالية فى مجلس النواب، عندما قبل وهو يشغل هذا المنصب أن يكون سمسارًا لإحدى الشركات الإنجليزية حملة على المليونير أحمد عبود لإساءة استخدام نفوذه فى تغيير الوزارات حملة تحقيقات جريئة لتمصير الشركات نشر محاولات أصحاب الملايين لتهريب أموالهم فى الخارج نشر قصة المليون جنيه التى دفعها أحد أصحاب الملايين لحاشية الملك فاروق لتغيير وزارة الهلالى واستبداله بحسين سرى.وخرج الشعب المصرى كله يؤيد ما نادت به «أخبار اليوم»، ولتؤكد للعالم كله أن «الرعاع» كما أطلق عليهم السفير البريطانى يتحدون الإمبراطورية العظمى التى لا تغيب عنها الشمس.. وأحست الحكومة بالدور الخطير، الذى تقوم به «أخبار اليوم»، لذلك تصدت الحكومة لـ«أخبار اليوم»، وبدأت سلسلة أخرى من الحروب فى حياة «أخبار اليوم»، ولكنها حروب من نوع آخر، حروب المصادرة وحرق الدار والاعتقال، ولكن هل نجحت الحكومة فى القضاء على منبر حر فى وقت وقفت فيه كل المنابر موقف المتفرج؟.لقد اتفقت الحكومة والقصر والإنجليز على التخلص من «أخبار اليوم» وراحوا يلصقون بها عشرات التهم والجرائم، ولعل أغرب اتهام وجه إليها هو أنها تنشر الشيوعية، فقد حدث أن التقى إلياس أندراوس، المستشار الاقتصادى للملك، الأستاذ حمادة الناحل، وقال له: «لقد وصلت إلى القصر معلومات أكيدة عن أن (أخبار اليوم) تنشر الشيوعية بالاتفاق مع روسيا».وبدأت حملة إرهاب ضد «أخبار اليوم».. تعليمات الوزراء واضحة للشركات تطلب باسم الحكومة الامتناع عن نشر الإعلانات فى صحف الدار، تحريض سافر لباعة الصحف بعدم توزيع صحف الدار، اتصالات مع البنوك للمطالبة بديون الدار وعدم فتح اعتمادات جديدة، تعليمات واضحة لهيئة البريد بمصادرة كل الصحف والرسائل الأجنبية الواردة للدار، وكان من الغريب أن يصادر هذا البريد كله لصالح الحكومة التى كانت ترسله إلى محررى صحفها ليحتفظوا به.ولكن «أخبار اليوم» لم تخضع لهذه الحرب السرية والمهاجمة العلنية من الحكومة، ومضت فى رسالتها تفضح أسرار الحكم، وتنشر الوثائق، وتتحدى الضغوط المالية ومصادرة الأعداد بعد طباعتها، وكان العدد الواحد يتكلف ما يقرب من خمسة آلاف جنيه بسبب ارتفاع أسعار الورق، واستئجار سيارات للتوزيع بسبب فوات مواعيد القطارات، إلى جانب أن المعلنين كانوا يرفضون دفع ثمن إعلاناتهم فى الأعداد المصادرة، واستمرت المقاومة فى شجاعة نادرة، وكتبت يوم ١٤ أكتوبر ١٩٥٠ فى الصفحة الأولى من «أخبار اليوم» تحت عنوان «فى الصميم» أقول: «نريد حكامًا مخلصين، والرجل المخلص ليس هو العبد المطيع، وإنما هو السيد الناصح الأمين، نريد حاكمًا بعمود فقرى، فقد ضج الشعب من الحكام الذين لا يسندهم عمود فقرى ويمنعهم من الانحناء بمناسبة وبلا مناسبة.. نريد حاكمًا شجاعًا نزيهًا، لا يهمنا اسمه بقدر ما يهمنا اعتزازه بكرامته وكرامة البلاد، وإيمانه بمبادئ العدالة والأخلاق».ولم تكن الضجة بسبب هذا المقال وتحريضه على الثورة، بقدر ما قامت ضجة أخرى بسبب ما كتبه محمد التابعى تحت عنوان «سمعة مصر فى خبر كان»، والمقال كان عن التصرفات المخزية التى يقوم بها الملك فى مدينتى كان ومونت كارلو، وكانت حديث صحف العالم كله، وأرادت «أخبار اليوم» أن تنقل هذه المعركة إلى مكان آخر، فاشترك محررو «أخبار اليوم» فى تحرير جريدة «الاشتراكية»، التى يصدرها الحزب الاشتراكى، وفى مجلة «اللواء الجديد»، التى كان يصدرها الحزب الوطنى، واتخذت المجلتان من «أخبار اليوم» دارًا لهما، وكان رؤساء تحرير ومحررو «أخبار اليوم» يعملون مجانًا فى «الاشتراكية» و«اللواء الجديد».وفى داخل «أخبار اليوم» بدأت فكرة عريضة المعارضة، التى تطالب الملك بإخراج رجال الحاشية الفاسدين، ونشرت مقالًا خطيرًا يوم ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٥٠ فى «آخر ساعة» تحت عنوان «عشرة فدائيين» وقد أحدث المقال ضجة عنيفة وأثار اهتمامًا كبيرًا فى الدوائر السياسية، واجتمعت مع طه السباعى، وزير الدولة السابق، لتنفيذ فكرة المقال، ولكن الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلى أن اجتمع حمادة الناحل مع مصطفى أمين وقررا تنفيذ المقال، وهو ذهاب عشرة شبان إلى قصر عابدين ليكتبوا فى دفتر التشريفات ما يأتى: «باسم الشعب نطلب إلى الملك أن يخرج من القصر رجال الحاشية، الذين ثبت إجرامهم وفسادهم وتلاعبهم بقوت الشعب»، والمعروف أن الحكومة سوف تعتقلهم، فيذهب فى اليوم التالى عشرة آخرون ويعتقلون.. وهكذا كل يوم عشرة فدائيين.وتم الاتفاق على أن يتصل حمادة الناحل بمصطفى مرعى، ولكننى أصررت على أن يوقع الزعماء هذه العريضة فى أول الأمر، ويتبعهم بعد ذلك ذهاب الشبان العشرة، وكتبت مشروع إنذار للملك فاروق بتطهير الحاشية من الفاسدين، وأضاف إليه مصطفى مرعى عدة فقرات، واعترض مكرم عبيد باشا على تركيز الإنذار فى صفحة واحدة، وأصر على أن يكون فى عشر صفحات.. وزرت مع طه السباعى ومصطفى مرعى، زعماء المعارضة وحدثناهم عن خطورة الموقف، وتمت زيارات سريعة لرؤساء الوزارات والوزراء السابقين والساسة القدماء، ووافق إبراهيم عبدالهادى والدكتور هيكل وحافظ رمضان على توقيع العريضة مع مصطفى مرعى وطه السباعى وعبدالسلام الشاذلى وأحمد عبدالغفار وحامد جودة وعلى عبدالرازق، واقترحت أن يذهب الزعماء بالعريضة إلى قصر عابدين ويسجلوها فى دفتر التشريفات، ولكن الزعماء اعترضوا واكتفوا بذهاب طه السباعى ومصطفى مرعى ليسلما العريضة إلى حسن يوسف، رئيس الديوان الملكى بالنيابة، وبدأ مصطفى أمين يمهد لهذه الوثيقة الهامة، فكتب فى ٣٠ سبتمبر ١٩٥٠ تحت عنون «إعداد مذكرة خطيرة» يقول: «جرت اتصالات سرية أحيطت بالكتمان لإعداد مذكرة خطيرة تعد من أخطر المذكرات التى وصفت فى تاريخ مصر الحديث، وتدور مباحثات مع كبار رجال الدولة وزعماء الأحزاب وزعماء المعارضة للاشتراك فى التوقيع على المذكرة التاريخية».. ورفض رجال القصر أن يتسلموا عريضة المعارضة، فاقترحت إرسالها بالبريد المسجل إلى فاروق، وأرسلت فعلًا إلى الملك.وشعرت الحكومة بالدور الذى تلعبه «أخبار اليوم» و«آخر لحظة» و«آخر ساعة» على التوالى، وكانت تستدعى المحررين إلى النيابة وتفرج عنهم بكفالات مالية ضخمة وصلت فى أحد الشهور إلى ألفين من الجنيهات.وقد حدث أن صادر البوليس مجلة «آخر لحظة» يوم ١٨ أكتوبر، حينما أرادت نشر نص الوثيقة، وصدرت «آخر لحظة» وصفحتها بيضاء، فصادرتها الحكومة أيضًا لأن الفراغ الأبيض فيه إثارة وتحريض على الثورة.وفى يوم ٢١ أكتوبر ١٩٥٠ كتب مصطفى أمين فى «الموقف السياسى» يقول ساخرًا من رئيس الحكومة: «اغفر لنا يا صاحب المقام الرفيع، فما نحن إلا عبيدك الأذلاء، يا واهب الحياة والموت، يا قادر يا جبار، يا مانع يا مانح، يا معز يا مذل»، فى مساء نفس هذا اليوم كان رئيس الحكومة قادمًا من الإسكندرية، وخرجت المظاهرات تستقبله، وما لبث أن صرخ قائد المظاهرة: إلى «أخبار اليوم».. ووقعت معركة رهيبة بين أكثر من أربعمائة متظاهر ومائتين من محررى وعمال «أخبار اليوم» وقفوا جميعًا يدافعون عن دارهم، التى تحطمت واجهتها الزجاجية وأصيب بعض العمال والمحررين.وتقدم الوسطاء إلى مصطفى أمين يعرضون عليه عروضًا سخية من القصر لوقف حملات «أخبار اليوم»، وقال مصطفى أمين: لا.. وتقدم آخرون إلى على أمين يقدمون عروضًا أخرى من الحكومة، وقلت: لا. «لا» هذه قالها كل محرر وكل عامل حاولت الحكومة استمالته وإغراءه.. «لا» التى صرخت بها كل «أخبار اليوم» قالها قبل اليوم الزعيم أحمد عرابى للخديو توفيق، فنفاه إلى جزيرة سيلان، وقالها الزعيم سعد زغلول للإنجليز فنفوه إلى مالطة، وقالها العقاد للملك فؤاد، فأمضى فى السجن تسعة أشهر، اليوم تقولها «أخبار اليوم»، تقولها وتنتظر النتيجة.. والنتيجة: يوميًا أزيز الرصاص ودوى قنابل ومحاولة اغتيال المحررين والعمال.. كل ذلك للدار التى قالت «لا»، ورفضت أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم للحكومة أو القصر.. ولكن هل وسط هذه الحرب توقفت أخبار «أخبار اليوم»؟ على العكس.. لقد حققت مزيدًا من الانتصارات الصحفية.فى ٢٩ أبريل نشرت أول نبأ عن زواج الأميرة فتحية، رغم تعليمات الحكومة بعدم كتابة أخبار الأسرة المالكة إلا بعد عرضها على القصر قامت بحملة قوية ضد الرجعيين الذين حاولوا حرق كتاب خالد محمد خالد نشرت أول نبأ عن الرشوة التى دفعت للملك تحت عنوان «مطلوب عشرة ملايين دولار»، فى ٢٧ مايو أذاعت المحادثات السرية بين الماريشال سليم ورئيس الوزراء المصرى، وفى يوم ١٥ نوفمبر قررت الحكومة التخلص نهائيًا من «أخبار اليوم».فى صباح ذلك اليوم خرج تلاميذ المدارس فى مظاهرة احتفالًا بذكرى نجاة الملك فاروق فى حادث القصاصين، وما كادت الساعة تصل إلى التاسعة صباحًا حتى سمع دوى كالرعد فى شارع الصحافة، وانهالت قذائف الطوب وقنابل المولوتوف.وخرج المحررون والعمال يدافعون كالعادة عن دارهم، ولكن المظاهرة هذه المرة تختلف عن غيرها، فقد تدفق المتظاهرون موجات بعد موجات وانطلقت الأعيرة النارية، وتحولت الساحة إلى ساحة قتال حقيقى، وصمد العمال ومنعوا المتظاهرين من اختراق الأبواب لحرق الدار، وبعد ثلاث ساعات من صراع رهيب جاء البوليس ليفرق المتظاهرين ويعلن عن أن طالبًا قتل وأن النيابة قادمة للتحقيق، وفى الساعة الثانية حضر رئيس نيابة جنوب القاهرة وعشرة من وكلاء النيابة وبعض ضباط البوليس للبحث عن المسدس الذى قتل به الطالب زغيب عطية، والقبض على القاتل، واستمر التفتيش إلى ساعة متأخرة من الليل ولم يجدوا شيئًا، وأخيرًا ألقوا القبض على مصطفى أمين وعلى أمين وما يقرب من ثلاثين عاملًا.وخرجت صحف الحكومة والقصر تكيل عشرات التهم لـ«أخبار اليوم»، وبدأ التحقيق مع مصطفى، وإذ برئيس النيابة يكتشف أنه أثناء وقوع المظاهرة كان موجودًا فى مكتب كريم ثابت، المستشار الصحفى بالقصر، للتحقيق معه لأنه خالف قانون نشر أنباء القصر، وأفرج عن مصطفى أمين وعنى.. لقد كنت أنا أيضًا فى مكتب النائب العام نفسه وكان يحقق معى فى جناية سب رئيس مجلس الوزراء، وأعيد التحقيق من جديد، وأحدث خبر محاولة تدمير وحرق «أخبار اليوم» ضجة عالمية.وصفت جريدة «فرانس سوار» الفرنسية حادث الاعتداء وصفًا دقيقًا وقالت إنه انتهاك للحرية، ونشرت «الهيرالد تربيون» مقالًا مطولًا عن «أخبار اليوم» وشجاعتها النادرة، وأذاعت محطات الإذاعة فى روما وبرلين وكراتشى ودلهى أخبار الاعتداء على أكبر صحف العالم العربى.. كان لما حدث صدى رائع فى العالم كله، وكتب فكرى أباظة مقالًا فى «المصور» قال فيه إن الاعتداء على «أخبار اليوم» هو اعتداء سافر على قدسية الصحافة فى مصر، وكتب إحسان عبدالقدوس فى (روزاليوسف) يقول: «كنت أتمنى أن يسقط الطالب القتيل شهيدًا فى معركة مع العدو، وليس فى معركة ضد حرية رأى أو فى معركة سببها الدوافع الشخصية أو الحزبية.. إن ما حدث لـ«أخبار اليوم» يعتبر طغيانًا حزبيًا، بل هو فى الحقيقة اغتيال لمبدأ من مبادئ الدستور». لم تشهد مصر سوءًا مثلما شهدته فى بداية الخمسينيات، لقد وصل الغليان الشعبى إلى أقصى درجة من الممكن أن يصل إليه.. الملك فى أوروبا ينفق الملايين على موائد القمار الخضراء والسهرات الراقصة الحمراء، الشعب يعانى من الفقر والجهل والمرض، وتنادى صحف «أخبار اليوم» والصحف الوطنية بالعدالة الاجتماعية والمساواة، وتتهم هذه الصحف بالشيوعية، وتقف الحكومة منها موقف العداء، ويفجر مصطفى أمين هذا الغليان الشعبى عندما يكتب مقاله الخطير «البحث عن قائد» فى وقت لم يكن لمصر كلها حديث إلا عن الملك ومغامراته، وعن المبالغ الخيالية التى يبددها من أموال الشعب البائس الذى يعانى من فساد الملك وسطوة الإنجليز وتناحر الأحزاب، والصحف العالمية تنشر يوميًا أخبار خسائر الملك على موائد اللعب وكأنها أنباء البورصة، لقد أصبحت سمعة مصر فى الخارج سيئة جدًا، وقال أحد المسئولين الإنجليز لى: «لو أن أعداء مصر أنفقوا مائة مليون جنيه فى الشهر الواحد لإساءة سمعتها لما نجحوا هذا النجاح الذى وصلتم إليه».