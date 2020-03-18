رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:05 م
النمسا
النمسا
وكالات
طباعة
أكدت وزارة الداخلية في النمسا، اليوم الأربعاء، اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتبارا من منتصف الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس)، وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، إنه من المنتظر إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة، مضيفة أنه يتوقع أن تقوم السلطات النمساوية بتفعيل الإجراء نفسه على الحدود مع إيطاليا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا تفرض بالفعل رقابة على جزء كبير من حدودها.

وكان الموقف شهد توترا على نحو خاص اليوم على الحدود مع المجر، حيث تجمع العديد من القادمين من رومانيا وبلغاريا وصربيا وأوكرانيا انتظارا لدخول الأراضي النمساوية.

وتكون طابور من المنتظرين بلغ طوله أكثر من 50 كيلومترا أمام معبر نيكلسدورف الحدودي، حتى فتحت المجر حدودها مع النمسا قرب ظهر اليوم، ليتمكن البلغاريون والرومان والصرب من عبور الأراضي المجرية للوصول إلى بلادهم.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الجندي: «كورونا كان هيخرب البيوت لولا هذه الفتوى» (فيديو)

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الصلاة بالجوانتي

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

ريال مدريد يعلق كل الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

الشرطة الأمريكية تناشد الموطنين: لا تتصلوا بالطوارئ من أجل ورق المرحاض

مقالات الرأي
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
أحمد بهاء الدين شعبان
التحدى والاستجابة
المزيد

الثقافة

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال