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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 165 قضية مستلزمات طبية فى حملة تموينية بالقاهرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:01 م
حملة تموينية
حملة تموينية
هدير مصطفي
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شنت إدارة مباحث تموين القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، حملات موسعة تماشيًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة؛ لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا متنوعة، حيث تم ضبط مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات كمية كبيرة من عبوات معقم طبي، كحول إيثيلي، وكمامات، وجوانتى طبي، وأجهزة طبية.

كما تم ضبط قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 2 طن ونصف سكر، وضبط 165 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة معقم طبي، كحول إيثيلي، و7307 قطعة كمامات وجوانتي طبي، وأجهزة طبية)، و24 قضية سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 100 ألف و441 عبوة سجائر، في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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