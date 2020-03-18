مستشار وزير المالية: الرئيس وجه بتخفيف العبء الضريبى

قال الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، إن السياسة الضريبية تهدف إلى مراعاة المواطنين ومحدودي الدخل والمستثمرين وأصحاب الشركات.وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الضرائب هي الروح التي تغذي وزارة المالية لتنفيذ سياسة الدولة والموازنة، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في تحقيق أي شيء لصالح المجتمع.وتابع، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف العبء الضريبي عن العاملين والموظفين في الدولة وأصحاب الأعمال البسيطة.وأشار إلى أن الموظف كان يحصل على إعفاء ضريبي 15 ألف جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 22 ألف جنيه.