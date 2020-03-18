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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار وزير المالية: الرئيس وجه بتخفيف العبء الضريبى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:00 م
الدكتور هشام الحموي
الدكتور هشام الحموي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، إن السياسة الضريبية تهدف إلى مراعاة المواطنين ومحدودي الدخل والمستثمرين وأصحاب الشركات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الضرائب هي الروح التي تغذي وزارة المالية لتنفيذ سياسة الدولة والموازنة، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في تحقيق أي شيء لصالح المجتمع.

وتابع، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتخفيف العبء الضريبي عن العاملين والموظفين في الدولة وأصحاب الأعمال البسيطة.

وأشار إلى أن الموظف كان يحصل على إعفاء ضريبي 15 ألف جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 22 ألف جنيه.

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