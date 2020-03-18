غلق المقاهى فى الإسكندرية العاشرة مساءً لمواجهة «كورونا»

قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، غلق المقاهى والكافيتريات فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت المحافظة في بيان: "نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.. تغلق جميع المقاهى لمدة 12 ساعة يوميًا، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً حتى العاشرة صباحًا".وقررت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية، إغلاق النادي بسابا باشا، نظرًا لما يمر به العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وتماشيًا واحترامًا لسياسة الدولة المصرية، نحو تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض.