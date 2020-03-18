الديهي: تفاجأت باكتشاف مصل لعلاج «كورونا»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنني تفاجأت بأن هناك مصل لفيروس كورونا تم اكتشافه وتجربته بالفعل في كوبا، ولم يسمع الكثيرون عنه نظرا لأن كوبا محاصرة إعلاميا من الولايات المتحدة، وقد أكد الرئيس الكوبي بنفسه هذا الأمر.وأضاف الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، أن الدواء تم اكتشافه في كوبا وتصنيعه في الصين، مشيرًا إلى أن السفارة الكوبية في القاهرة، أصدرت بيانا بهذا الصدد، مؤكدا أن هناك محاولات علاج ناجحة لصناعة دواء تم استخدامه بالفعل في الصين.وتابع: "تواصلت مع رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ الكوبية وأكد لي أن موضوع المصل مكتشف منذ أسبوع أو أكثر لكنه لم يحظ بالدعاية اللازمة".