ترامب يعلن تفعيل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تفعيل عمل وأنشطة "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" في جميع أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأثنى الرئيس الأمريكي- في مؤتمر صحفي- على عمل الوكالة الفيدرالية، قائلًا إنه قام بالعديد من المجهودات معها ووصف العاملين في الوكالة بأنهم "رائعون".وتتبع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تنسيق المجهودات للاستجابة إلى الكوارث التي تصيب الولايات الأمريكية والتي تفوق موارد الولاية.وقال الرئيس الأمريكي إن سفينة إضافية سيتم إرسالُها إلى الساحل الغربي في إطار هذه المجهودات، ووصف ترامب هذه السفن بأنها يتم تجهيزها حتى الوقت الحاضر، موضحا أنها سفن ضخمة وكبيرة.