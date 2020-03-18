تجديد حبس 3 نصبوا على المواطنين فى الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس 3 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في النصب على المواطنين وانتحال صفة عاملين بأحد الأحياء بمنطقة الزيتون.وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتواجد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، أثناء تواجدهم أمام العقار المشار إليه، وبصحبتهم حارس العقار.وبسؤال الأخير، قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار، عقب إيهامه بأنهم مهندسون وعمال بالحى، ومساومته لدفع مبلغ مالى نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.