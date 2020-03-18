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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: التصويت على التعديلات الدستورية مرهون بالوضع الوبائي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:50 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعول على تأييد الشعب الروسي للتعديلات الدستورية، التي سيجري التصويت عليها 22 أبريل القادم، لافتا إلى إمكانية تأجيل التصويت بسبب الوضع مع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الرئيس الروسي اليوم الأربعاء أن "هذه التعديلات الدستورية مطلوبة وضرورية، وأعول على تأييد الشعب الروسي لها"، مؤكدا أنه إذا وقعت مشكلات على خلفية فيروس "كورونا"، فإن القانون يسمح بتأجيل موعد التصويت في الاستفتاء، موضحا "أثناء لقائي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، أكدت أنه إذا وقعت مشكلات على خلفية فيروس (كورونا)، فإن القانون يسمح لنا بتأجيل موعد التصويت ولا يضع أي قيود على هذا الصعيد.. حياة وصحة المواطنين تأتي في المقام الأول، وإذا سمح الوضع الوبائي سيتم إجراء هذا التصويت في عموم روسيا، وإذا لم يسمح فسوف يؤجل التصويت قليلا".

ودعا الرئيس بوتين الشعب الروسي إلى عدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس "كورونا"، معتبرا أن هذه الأخبار تهدف إلى هز ثقة الروس في السلطات الحاكمة.

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