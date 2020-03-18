تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» فى كوبا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:42 م
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أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد "كوفيد- 19".
وأوضحت وزارة الصحة الكوبية، أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالي، "61 عاما"، كان يعاني من الربو.
يشار إلى أن الرجل كان أحد ثلاثة سياح إيطاليين وصلوا إلى العاصمة هافانا في 9 من مارس الجاري، وسجلت كوبا حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019، بمدينة "ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الكوبية، أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالي، "61 عاما"، كان يعاني من الربو.
يشار إلى أن الرجل كان أحد ثلاثة سياح إيطاليين وصلوا إلى العاصمة هافانا في 9 من مارس الجاري، وسجلت كوبا حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019، بمدينة "ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.