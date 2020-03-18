تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا» فى كوبا

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد "كوفيد- 19".وأوضحت وزارة الصحة الكوبية، أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالي، "61 عاما"، كان يعاني من الربو.يشار إلى أن الرجل كان أحد ثلاثة سياح إيطاليين وصلوا إلى العاصمة هافانا في 9 من مارس الجاري، وسجلت كوبا حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019، بمدينة "ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.