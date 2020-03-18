السودان: إجراءات ضد رافضى الحجر الصحى بسبب كورونا

حذرت وزارة الصحة السودانية من خطوات اتخذها النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، سيتم تفعيلها حال رفض المشتبهين في إصابتهم بفيروس كورونا أو المخالطين لهم الحجر الصحي.ونفت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، تسجيل حالات إيجابية جديدة.وأعلن السودان عن وفاة رجل خمسيني جراء إصابته بفيروس كورونا.وقال مدير الإدارة العامة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة السودانية، الدكتور بابكر المقبول: إن 243 فردا من جملة القادمين للسودان منذ بدء ظهور تسجيل الحالات بدولة الصين، أكملوا فترة الـ14 يوما حتى الإثنين الماضي، فيما تمت متابعة 172 منهم بنسبة 70،8%.وأشار إلى أن جملة القادمين من الدول التي سجلت انتشارا للمرض، وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي، وحتى 16 مارس الجاري، بلغت 961 فردا تمت متابعة 607 أفراد منهم بنسبة 63،1%.