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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر الطوبجى يلغى عزاء والدته بسبب «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:39 م
ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي
محمد مجدي
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قرر الفنان ياسر الطوبجى، إلغاء عزاء والدته الذي كان مقررا له مساء اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، بعد قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وكتب ياسر الطوبجي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "تم إلغاء عزاء المرحومة والدتي اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بناء على قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئة.. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

كانت قد رحلت والدته صباح أمس الثلاثاء، وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو 57.

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