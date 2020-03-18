ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود تقدم في تجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، متعهدا بهزيمة المرض الذي وصفه بـ"عدونا غير المرئي" في أسرع وقت.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا.وأعلن ترامب عن تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد ترامب مجددا اليوم خضوعه لفحص كورونا، ردا على شكوك حول إصابته بالمرض بعد مخالطته لأفراد ثبت إصابتهم بالفيروس.وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 3 آلاف حالة مصابة بفيروس كورونا ووفاة العشرات، فيما تقول السلطات إن الفيروس انتشر الآن في جميع الولايات الأمريكية.