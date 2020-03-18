رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:33 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود تقدم في تجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، متعهدا بهزيمة المرض الذي وصفه بـ"عدونا غير المرئي" في أسرع وقت.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا.

وأعلن ترامب عن تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ترامب مجددا اليوم خضوعه لفحص كورونا، ردا على شكوك حول إصابته بالمرض بعد مخالطته لأفراد ثبت إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 3 آلاف حالة مصابة بفيروس كورونا ووفاة العشرات، فيما تقول السلطات إن الفيروس انتشر الآن في جميع الولايات الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يناشد الطلاب بضرورة البقاء فى المنزل

الصحة العالمية: لن يتم توفير لقاح كورونا قبل 12 شهرًا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترامب يكشف عن تقدم في علاج جديد لكورونا

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الصلاة بالجوانتي

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

ريال مدريد يعلق كل الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

الشرطة الأمريكية تناشد الموطنين: لا تتصلوا بالطوارئ من أجل ورق المرحاض

نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
وسقطَ شاهدٌ منْ أهلِها
منى رجب
الوعي واللاوعي بفيروس كورونا
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال

«حوار مع صديقي الملحد».. إجابة الأسئلة الشائكة