بروتوكول بين «بترومنت» و«مياه إسكندرية» في مجال الصيانة والإنشاءات

وقّع الدكتور نائل درويش، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بترومنت مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.يأتي ذلك في إطار تعميق التعاون المثمر بين الشركات، وانطلاقا من توجهات الدولة نحو تعزيز وتفعيل المشروعات القائمة من خلال عملية التبادل المشترك بين جميع المؤسسات والهيئات المختلفة من كافة القطاعات.واستعرض المهندس أحمد فؤاد، مساعد رئيس بترومنت للخدمات الفنية، خلال توقيع البروتوكول جميع أنشطة الشركة للحاضرين فى مختلف النّشطات التي تقوم بها من خلال الكوادر الفنية العالية والمعدات والآلات التى تمتلكها الشركة بمختلف المواقع على مستوى محافظات الجمهورية.وتعد "بترومنت" من ضمن كبرى شركات الصيانة البترولية فى مصر والخارج والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.ويأتي هذا البروتوكول تتويجًا للمُباحثات التمهيدية التي تمت في ٢٠٢٠٣٩ بمقر شركة بترومنت بحضور قيادات وممثلى الشركتين حيث تضمنت بنود الإتفاقية التفاهم على تنظيم العلاقة بين الطرفين في مرحلة تنفيذ المشروعات التالية:- صيانة وتطهير الخزانات.- تحاليل العينات المختلفة بشكل كامل.- كافة اعمال المقاولات بشكل عام وخاصة خطوط الزهر المرن.- توريد العمالة الفنية المتخصصة من مشغلين وفنيين وغيره.- الأعمال المدنية.- أعمال الصيانة الشاملة والعمرات بكافة أنواعها سواء بمحطات المياه أو غيرها.كما عرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية نبذة تاريخية عن الشركة.