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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية التونسي يدعو اليابان إلى زيادة الاستثمارات ببلاده

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:20 م
نور الدين الريّ،
نور الدين الريّ،
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دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، اليابان إلى تعزيز استثماراته في تونس، مؤكدا أن نجاح الديمقراطية الناشئة في بلاده، رهين نجاحها في النهوض باقتصادها ورفع نسبة النمو لتنمية المناطق الداخلية والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

وأكد الوزير خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفير الياباني في تونس شينسوكي شيشيزو، حرص بلاده على إعطاء دفع جديد للعلاقات المتميزة التي تجمعها باليابان من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتطوير وتنويع الشراكة بين البلدين والارتقاء بها أعلى المستويات.

وذكرت الخارجية التونسية، أن اللقاء -الذي جرى بمقر الوزارة - تطرق إلى تطوير العلاقات التونسية اليابانية، والجهود الدولية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الجانبان الحاجة إلى تكثيف التعاون الثنائي لتجنب مخاطر هذه الجائحة على المستويين الصحي والاقتصادي.

من جانبه، جدد السفير الياباني مساندة بلاده لتونس، مؤكدا أن اليابان سيبذل الجهود الممكنة لبحث سبل دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الدقيقة، معبرا عن ثقته في أن تنجح الحكومة التونسية الجديدة في رفع تحديات المرحلة ثم المرور إلى الإقلاع الاقتصادي.

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