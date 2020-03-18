ريال مدريد يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعليق كافة الأنشطة داخل النادي سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو".كما أكد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت.ووجه بيريز في خطابه رسالة لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربا عن تعاطفه الشديد.وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا)، أعلنت تأجيل المسابقة حتى مطلع أبريل المقبل، ضمن إجراءات مواجهات فيروس كورونا.وسجلت اسبانيا 11الف و178حالة إصابة و9191حالة وفاة،بحسب أخر احصائية.