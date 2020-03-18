رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ريال مدريد يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:37 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
طباعة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعليق كافة الأنشطة داخل النادي سواء المتعلقة بالتدريبات أو بخدمة الأعضاء، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، من خلال خطاب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، أنه ألغى كافة التدريبات والمباريات ومكاتب خدمة الأعضاء وكذلك الجولات داخل متحف ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما أكد بيريز في الخطاب المفتوح لجماهير النادي أن خدمات الأعضاء ستكون متاحة من خلال منافذها الرسمية عبر شبكة الإنترنت.

ووجه بيريز في خطابه رسالة لكل العائلات التي أصابها الوباء في إسبانيا وحول العالم كله، معربا عن تعاطفه الشديد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا)، أعلنت تأجيل المسابقة حتى مطلع أبريل المقبل، ضمن إجراءات مواجهات فيروس كورونا.

وسجلت اسبانيا 11الف و178حالة إصابة و9191حالة وفاة،بحسب أخر احصائية.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

تطهير المنشآت السياحية والمرافق بجنوب سيناء وكشف طبي للموجودين بشرم الشيخ

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

ريال مدريد يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

الشرطة الأمريكية تناشد الموطنين: لا تتصلوا بالطوارئ من أجل ورق المرحاض

نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات

مقالات الرأي
منى رجب
الوعي واللاوعي بفيروس كورونا
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال

«حوار مع صديقي الملحد».. إجابة الأسئلة الشائكة