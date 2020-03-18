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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تقود حملة لتطهير المواصلات العامة (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:29 م
حملة لتطهير
حملة لتطهير
حسام فهمي
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قادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملة اليوم الأربعاء، لتطهير وتعقيم وسائل المواصلات وسيارات السرفيس بعدد من المواقف بمدينة دمياط، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والزراعة والإدارة العامة للمواقف وإدارة البيئة وإحدى الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"

ونوهت المحافظ إلى أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة والتطهير والتعقيم، مؤكدة أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تألوا جهدًا فى تنفيذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وكذلك إتمام جميع الاستعدادات لمواجهة أى طوارئ قد تحدث، كما أعلنت أنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة ولجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلى الجهات المعنية للتواصل على مدار الساعة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض أصدرت عدد من القرارات فى وقت لاحق تتضمن حظر تداول الشيشة بالمقاهى والكافتيريات ومنع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة وكذلك توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتصدي لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية، وكذا تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس وتطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والدينية ووسائل المواصلات.

شارك في الحملة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير مديرية الزراعة ومدير إدارة المواقف.
حملة لتطهير
حملة لتطهير
حملة لتطهير
محافظ دمياط تقود حملة لتطهير المواصلات العامة (صور)
حملة لتطهير
حملة لتطهير
حملة لتطهير
محافظ دمياط تقود حملة لتطهير المواصلات العامة (صور)

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