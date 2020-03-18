«العمل الدولية»: «كورونا» يؤدي لزيادة البطالة إلى 25 مليون وظيفية

أفادت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء، بجنيف بأن فيروس كورونا، يؤدي إلى فقدان العالم لحوالي 25 مليون وظيفة.وأشارت المنظمة في تقييم أولى لتأثير انتشار الفيروس على عالم العمل العالمى إلى إن التاثيرات قد تكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الأشخاص الى البطالة وكذلك ما يسمى بالفقر العامل ولفتت المنظمة إلى إن استجابة سياسية منسقة دوليا، كما حدث خلال الازمة المالية العالمية في عام 2008 – 2009 قد تجعل من تأثير الفيروس على البطالة العالمية اقل بكثير.ودعت المنظمة في تقريرها إلى استجابة ترتكز على ثلاث ركائز تشمل اتخاذ تدابير عاجلة، وواسعة النطاق لحماية العمال في مكان العمل،إضافة الى تحفيز الاقتصاد والعمالة وكذلك دعم الوظائف والدخل، وأشارت إلى إنه من الهام إن تشمل التدابير توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الاحتفاظ بالعمالى، والاعفاء المالي والضريبي بما في ذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما اقترحت المنظمة اتخاذ تدابير للسياسات المالية، والنقدية والاقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.ونوه تقرير المنظمة نوه بأنه واستنادا الى سيناريوهات مختلفة لتأثير فيروس كورونا على نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي فان البطالة في العالم قد ترتفع بحوالي 5.3 مليون وظيفة ( السيناريو المنخفض ) أو قد تصل الى 24.7 مليونا ( فى السناريو المرتفع ) وذلك من مستوى أساسي 188 مليون في عام 2019 وقالت المنظمة إن الازمة المالية عام 2008 كانت قد زادت البطالة بحوالى 22 مليون وظيفة.تقرير المنظمة الدولية، توقع أن تزداد العمالة الناقصة على نطاق واسع حيث تترجم العواقب الاقتصادية لتفشي الفيروس إلى تخفيضات في ساعات العمل والأجور، وذكرت ان العمل الحر فى البلدان النامية والذي يعمل غالبا لتخفيف اثار التغييرات لن يعمل هذه المرة بسبب القيود المفروضة على حركة الاشخاص مثل مقدمي الخدمات والسلع، كما أوضح التقرير أن الانخفاض في التوظيف قد يعني أيضا خسائر كبيرة في الدخل للعمال وقدرت الدراسة، أن تلك الخسائر تترواح بين 860 مليار دولار و3.4 تريليون دولار بحلول العام الجاري 2020، وهو ما قد يترجم الى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات وبما يؤثر بدوره على احتمالات الاعمال والاقتصادات.وأوضح أن الضغط الناتج عن انخفاض النشاط الاقتصادي جراء تأثير انتشار الفيروس سيؤدي الى زيادة فقر العمل بشكل ملحوظ وبما قد يدمر العمال بالقرب من خط الفقر أو تحته وقدرت منظمة العمل أن ما بين 8.8 و35 مليون شخص إضافي، سيعيشون في فقر عاملي في جميع أنحاء العالم مقارنة، بالتقدير الأصلي لعام 2020، الذي توقع انخفاض بحوالي 14 مليونا في جميع أنحاء العالم.