«البنتاجون»: تأجيل التمارين العسكرية بسبب تفشى «كورونا»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن تأجيل بعض التمارين العسكرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وأعلن قائد القوة الجوية الأمريكية، أن هناك 7 إصابات لجنود بالجوية الأمريكية بفيروس كورونا.وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، عن تسجيل إصابة 49 من جنوده بـفيروس كورونا المستجد.وسجل الجيش الأمريكي، يوم الإثنين الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن إحدى سفنه الحربية.وكان الجيش الأمريكي، قرر وقف السفر الداخلي للجنود والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وأسرهم، مع بعض الاستثناءات للحد من انتشار فيروس كورونا.وجاء في مذكرة وقعها ديفيد نوركويست، نائب وزير الدفاع، أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) يستلزم فرض قيود فورية على انتقالات أفراد وزارة الدفاع الداخلية.وقال البنتاجون إن إحصاء الجيش الأمريكي لعدد جنوده العاملين بالخدمة والذين أصيبوا بفيروس كورونا أقل على الأرجح من العدد الحقيقي.