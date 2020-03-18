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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تُخضع الوافدين لحجر صحى إلزامى 14 يومًا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:17 م
الوافدين لحجر صحي
الوافدين لحجر صحي
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أعلنت حكومة سنغافورة، اليوم الأربعاء، عن إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما؛ وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم إصدار إشعارات البقاء في المنزل لجميع الوافدين، والتي تطالبهم بالبقاء في أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما بعد دخول سنغافورة، وتقديم ما يحدد ويثبت أماكن إقامتهم خلال تلك الفترة.

وأفادت الوزارة، بأنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطني البلاد بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا لتقليل احتمالات جلب الفيروس إلى داخل البلاد.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة وصلت إلى 152 حالة.

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