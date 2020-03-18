«حماية المستهلك» بالغربية يطالب رئيس الحكومة بتفعيل قانون حماية المنافسة

ناشد محمود المصري رئيس مجلس إدارة حماية المستهلك بالغربية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة 10 منه على أن تعطى الحكومة الحق في عمل تسعير جبري لبعض السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر.وأشار في تصريحات صحفية له، إلى أن ذلك يأتي لتخفيف العبء عن محدودي الدخول الذين يتعرضون هذه الأيام لأقصى أنواع الاستغلال من قبل قلة من التجار الجشعين مستغلين حالة الهلع المنتشرة حاليًا نتيجة عدم الوعي لدى المواطنين رغم تأكيدات المسئولين، أن جميع السلع متوفرة لشهور طويلة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الغذائية على وجه الخصوص.