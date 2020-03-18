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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تدعم الاقتصاد المتضرر من كورونا بـ38 مليار يورو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:09 م
رئيس النمسا
رئيس النمسا
وكالات
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أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تنفق ما يصل إلى 38 مليار يورو (42 مليار دولار) لدعم الشركات جراء تضرر الاقتصاد من تدابير الصحة الصارمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المستشار المحافظ سيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي: نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع البطالة الجماعية.

وإضافة إلى المساعدة الاقتصادية الفورية التي تقدر بأربعة مليارات يورو، خصصت الحكومة 9 مليارات يورو لضمانات القروض، وجرى تخصيص 15 مليار يورو لمساعدة قطاعات الشركات الأكثر تضررًا، مثل شركات التجزئة في حين سوف يتم تأجيل تحصيل ضرائب بقيمة عشرة ملايين يورو.

وقال نائب المستشار فيرنر كوجلر، وهو من حزب الخضر: "نحن بلا شك نواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: أن الانهيار الاقتصادي جراء الوباء العالمي سوف يكون أكبر من الأزمة المالية التي ضربت العالم في فترة 2008 - 2009".

وبدأت الكثير من الشركات تسريح العاملين أو خفض عدد ساعات عملهم بعدما أمرت السلطات المتاجر والمطاعم والمنشآت الثقافية ومنتجعات التزلج بغلق أبوابها لكبح انتشار الفيروس.

سجلت النمسا نحو 1500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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