مراكز طبية أمريكية: 6184 حالة مصابة بكورونا داخل البلاد

قالت وكالات الصحة المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية،ومراكز الوقاية ومكافحة الأمراض، إنه يوجد في البلاد ما لا يقل عن 6 آلاف و184 حالة أصيبت بفيروس "كوفيد-19" كورونا.وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، أن من بين الحالات التي أصيبت 70 حالة من المواطنين تمت إعادتهم إلى البلاد.وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن حصيلة الحالات الأمريكية المصابة والتي تم اكتشافها وخضعت لاختبار الفيروس داخل البلاد من خلال أنظمة الصحة العامة، 6 آلاف و114 حالة في الولايات الـ 50 الأمريكية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد 6 آلاف و184 حالة، فيما لقى 112 شخصًا حتفه من جراء الإصابة بفيروس كورورنا.