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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: تقييد تحركات مخيمات المهاجرين للحد من انتشار كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:05 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأربعاء، تدابير مشددة جديدة لحركة طالبي اللجوء القاطنين في مخيمات اللاجئين في الجزر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعت العمل على بناء مرافق مغلقة جديدة لإيواء اللاجئين.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، في بيان له: "ابتداء من اليوم، سيتم خفض حركة سكان مخيمات الجزر بشكل كبير".

وقالت الوزارة: إنه للأيام الثلاثين القادمة، فإن حركة سكان المخيم إلى المجتمعات القريبة ستكون محدودة في "مجموعات صغيرة" في الأوقات ما بين السابعة صباحا والسابعة مساء، مضيفة: "هذه المجموعات يمكنها أن تشتمل على شخص واحد من كل عائلة"، وأن التنقلات ستتم على متن وسائل نقل عامة "مضبوطة" تنظمها الشرطة.

وتابعت الوزارة: "عند الإمكان سيتم توصيل الإمدادات عبر الطلبات الهاتفية"، ويجري نشر فرق طبية متخصصة في المخيمات وتخصيص أماكن عزل من الفيروس،، وأنه سيتم تعليق زيارة الأفراد والمنظمات للمخيمات لمدة 14 يومًا على الأقل، ولن يسمح سوى بدخول الموظفين وسيفرض فحص إجباري لدرجة حرارة للواصلين الجدد".

وشددت اليونان قيودها تدريجيا على التجارة والتجمعات العامة، مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 5، وعدد الإصابات إلى 387.

ويعيش عشرات آلاف طالبي اللجوء في البر والجزر اليونانية القريبة من تركيا، ومعظم المخيمات مكتظة وتتجاوز قدرة استيعابها، ووصل مئات المهاجرين الجدد إلى اليونان هذا الشهر، بعد أن أعلنت تركيا أنها لن توقف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أحدث فوضى استمرت أياما على الحدود اليونانية.

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