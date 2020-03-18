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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط ألف «كمامة» تُباع بأزيد من سعرها في بورسعيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:02 م
ضبط ألف «كمامة
ضبط ألف «كمامة
بورسعيد/شيماء رشاد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين، برئاسة المقدم حسام رمضان، حملة اليوم الأربعاء، على الصيدليات للتأكد من صلاحية المنتجات المختلفة وعدم المغالاة في أسعارها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 "كمامة طبية" داخل صيدلية بحي الشرق، تباع للمواطنين بأزيد من سعرها بناء على فواتير الشراء الرسمية، حيث جرى عمل محاولة شراء من قبل أحد أفراد الحملة للتأكد من وجود زيادة في الأسعار، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر رقم 924 لسنة 2020 جنح الشرق.

كما ضبطت الحملة 200 عبوة صبغات شعر وغسول وجه، غير مسجلين بوزارة الصحة، وتحفظت على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 925 لسنة 2020 جنح الشرق، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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