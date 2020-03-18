نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

دعا مانويل نيوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، المشجعين إلى التبرع للأغراض والقضايا الاجتماعية خلال فترة الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس "كورونا"، بعدما بدأ المنتخب الوطني بنفسه ليكون نموذجا يحتذى به.وقال نيوير، في مقطع فيديو على موقع "إنستجرام": "علينا أن نسعى لبعضنا البعض في هذا الوقت، لدينا أفكارنا أيضا وتبرعنا بمبلغ 5. 2 مليون يورو (7. 2 مليون دولار)، نحن فريق كبير بالفعل ليس في ملعب كرة القدم فحسب وإنما في المجتمع أيضا".وانضم إلى نيوير في هذا المقطع المصور كل من جوشوا كيميتش، وليون جوريتسكا زميليه في بايرن ميونخ، وماتياس جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، ولوكاس كلوسترمان، لاعب لايبزج، وربن كوخ ولوكا فالدشميت، لاعبي فرايبورج وجوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن.وقال كيميتش: "يجب أن نتحمل جميعا مسئوليتنا وأن نظهر تضامننا الآن"، كما وجه كيميتش الشكر لهؤلاء الذين قدموا مساهماتهم بالفعل وفي مقدمتهم العاملون بالصحة.وأكمل جوريتسكا: "كرة القدم توقفت في الوقت الحالي والأهم هو الصحة... نواجه مشكلة اجتماعية كبيرة تؤثر فينا جميعا وليس في الجيل القديم فقط".وأضاف جينتر: "لنقدم مؤشرا على أننا نقف جميعا سويا في الأوقات الصعبة".